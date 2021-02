Rihanna indossa Ganesh in topless e fa infuriare gli induisti: “Basta sessualizzare la religione”



Rihanna in topless con il ciondolo di Ganesh fa infuriare gli induisti che twittano: “Basta sessualizzare la nostra religione”. Il Dio indiano raffigurato come un elefante con una sola zanna è stato messo al centro della campagna di marketing della iconica popstar, ma i fedeli non hanno gradito.

