Rimini, scoperto asilo abusivo che ospitava figli di genitori no vax: 46 i minori “iscritti”



Erano 46 i bambini, di età compresa tra i due e i sei anni, iscritti alla scuola materna abusiva scoperta dalla polizia a Rimini. La struttura, che sulla carta figurava come un’associazione sportiva, funzionava durante il giorno ed era gestita da personale non autorizzato. Molti dei bambini che frequentavano la scuola erano figli di genitori no vax e quindi non in regola con le vaccinazioni.

