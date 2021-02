Riottiene la patente dopo settimane, investe due pedoni e la perde per omissione di soccorso



Aveva riottenuto la patente da poche settimane dopo un’infrazione che gli era costata la licenza per la guida. Un 46enne di Domodossola l’ha nuovamente persa in seguito a un incidente in cui avrebbe investito due pedoni di 23 e 24 anni. Non si sarebbe fermato a prestare soccorso e sarebbe andato invece a casa propria. L’uomo è stato denunciato.

