Ristoranti aperti la sera, come stanno davvero le cose: il parere del Cts e la decisione del governo



Ieri si è diffusa la notizia che presto in zona gialla i ristoranti sarebbero potuti restare aperti fino alle 22, e in zona arancione a pranzo. L’indiscrezione, rilanciata da Toti, ma anche da Sileri, veniva da un documento del ministero dello Sviluppo Economico visionato dal Comitato tecnico scientifico. E lo stesso Cts ha spiegato come stanno le cose: “Non c’è alcun via libera, ma misure restrittive adeguate in base alle caratteristiche dei locali”.

