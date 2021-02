Roberta Siragusa è morta per asfissia, i risultati dell’autopsia: “Bruciata mentre era ancora viva”



Secondo i primi risultati dell’autopsia, Roberta Siragusa, la 17enne trovata cadavere nelle campagne di Caccamo, in provincia di Palermo, sarebbe morta per asfissia: sarebbe stata prima stordita con un colpo in testa dal suo assassino e poi data alle fiamme mentre era ancora viva ma aveva perso i sensi.

