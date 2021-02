Salzano, incidente di ritorno da una festa: muore una 25enne



Tornavano da una festa, in tempo per il coprifuoco delle 22. Sulle strade di Salzano l’auto che trasportava 3 giovani si è ribaltata per cause ancora ignote. Il conducente e una dei passeggeri sono attualmente in ospedale in gravi condizioni mentre la terza, la 25enne Juliana Lima, è morta sul colpo in seguito allo schianto.

