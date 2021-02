San Valentino 2021, ecco come i Vip hanno trascorso la festa degli innamorati



Da Diletta Leotta e Can Yaman che sono finalmente usciti allo scoperto con la foto del loro quasi bacio in riva al mare, ad Giulia De Lellis con Carlo Beretta e quel suo “Ho detto sì”. Elettra Lamborghini e Afrojack destano la curiosità dei fan con un sospetto “pancino” e Chiara Nasti che con un misterioso bouquet col numero 22 lascia pensare ad un ipotetico flirt con Nicolò Zaniolo. Ecco come i Vip hanno trascorso la festa degli innamorati.

