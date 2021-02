Sarcina e l’amicizia finita con Scamarcio dopo il flirt con Clizia: “Chiarire? Non mi interessa”



È un’amicizia che si è esaurita quella tra Riccardo Scamarcio e Francesco Sarcina, terminata dopo le voci sul presunto tradimento di Clizia Incorvaia. È passato più di un anno da quel momento ma tra i due ex amici non è mai più tornato il sereno. “Chiarire? Non mi interessa”, è la chiusura del cantante.

