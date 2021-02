Sardegna, clochard morto dopo il pestaggio: 6 ragazzini nel registro degli indagati



La Procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 ragazzini, di cui 5 in età compresa tra i 14 e i 15 anni, per la morte del clochard Abdellah Beqeawi. Il 54enne era conosciuto ad Arzachena come Filippo ed è morto per arresto cardiaco nella morte del 22 dicembre scorso. Sarebbe stato aggredito e pestato più volte, secondo evidenza video, prima del giorno del suo decesso.

