Sassari, positivo al Covid dopo 40 giorni in ospedale: ora è in coma e rischia la vita



Era stato ricoverato in ospedale per dei problemi alla schiena, ma dopo 40 giorni dall’ingresso è risultato positivo al Covid. Un uomo di 54 anni è attualmente in coma all’ospedale di Sassari e rischia la vita. Accanto a lui la compagna di una vita, che ogni giorno si sincera delle sue condizioni di salute. “Stabile secondo i medici ma grave”

Continua a leggere



Era stato ricoverato in ospedale per dei problemi alla schiena, ma dopo 40 giorni dall’ingresso è risultato positivo al Covid. Un uomo di 54 anni è attualmente in coma all’ospedale di Sassari e rischia la vita. Accanto a lui la compagna di una vita, che ogni giorno si sincera delle sue condizioni di salute. “Stabile secondo i medici ma grave”

Continua a leggere

Continua a leggere