Schiaffeggiava i bambini in classe: arrestata in flagranza una maestra d’asilo di Bologna



Una maestra di una scuola dell’infanzia di Bologna è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro per maltrattamenti sui suoi piccoli alunni. L’educatrice, italiana, incensurata e dipendente comunale, è finita in manette in flagranza di reato: stava schiaffeggiando un bambino.

