Scuole chiuse in Calabria per due settimane per vaccinare i docenti: l’annuncio di Spirlì



Scuole di ogni ordine e grado chiuse in Calabria dalla prossima settimana e per circa 15 giorni per consentire la vaccinazione del personale docente. L’annuncio del governatore Spirlì in diretta su Facebook: “La proposta che ad oggi sembra essere stata condivisa è che le scuole rimangano chiuse per la durata della vaccinazione. Per vaccinare 59mila operatori serviranno 2-3 settimane con attivazione della Dad”.

Continua a leggere



Scuole di ogni ordine e grado chiuse in Calabria dalla prossima settimana e per circa 15 giorni per consentire la vaccinazione del personale docente. L’annuncio del governatore Spirlì in diretta su Facebook: “La proposta che ad oggi sembra essere stata condivisa è che le scuole rimangano chiuse per la durata della vaccinazione. Per vaccinare 59mila operatori serviranno 2-3 settimane con attivazione della Dad”.

Continua a leggere

Continua a leggere