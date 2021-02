Secondo la Cassazione è discriminatorio non rinnovare il contratto di lavoro a una donna incinta



Secondo la Cassazione è discriminatorio non rinnovare il contratto di lavoro a una donna incinta. La sentenza è relativa al caso di una donna, ricercatrice precaria e in attesa di un bambino, alla quale non è stato rinnovato il contratto di lavoro una volta scaduto. Cosa invece non accaduta ai suoi colleghi.

