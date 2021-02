Sesta eruzione in otto giorni per l’Etna: cosa sta succedendo



Sesto fenomeno parossistico in otto giorni per l’Etna: è record per il cratere di Sud-Est. Si tratta di fenomeni che non devono preoccupare la popolazione poiché non rappresentano allo stato dei fatti un problema per i residenti e per le abitazioni. Intensa, invece, la caduta di cenere sulle strade.

