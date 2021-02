“Settimo Senso”, da un racconto di Ruggero Cappuccio, drammaturgia e regia di Nadia Baldi, con Euridice Axen, in scena per “Tutta scena – Il teatro in camera” su TvLoft.

TvLoft (www.tvloft.it), Oltre allo spettacolo, prosegue la sua programmazione di spettacoli in tv con “Settimo Senso”, da un racconto di Ruggero Cappuccio, drammaturgia e regia di Nadia Baldi, con Euridice Axen. Un immaginario dialogo tra una donna e un uomo. Lo stupore deflagra quando l’uomo si accorge che la presenza femminile è in tutto e per tutto uguale a Moana Pozzi. Lei coglie la sua sorpresa e gli parla. Lo irretisce in un dialogo misterioso ed enuncia la sua idea di pornografia, lanciando, provocatorie affermazioni contro il potere, la politica, l’arrivismo. Il dialogo diventa serrato e seduttivo. La donna spiazza lo scrittore dicendogli che lui sta sicuramente progettando di scrivere un articolo- rivelazione sulla falsa morte di Moana Pozzi. Gli propone un affascinante gioco notturno e gli spiega che lui avrà una notte per decidere se corteggiarla o tradirla con uno scoop giornalistico.

“Moana Pozzi – racconta la regista Nadia Baldi – è divenuta nell’immaginario collettivo un autentico paradigma della donna oggetto accerchiata dalle spregiudicate esigenze commerciali dell’industria pornografica e dalla distorta concezione sessuale derivata dal maschilismo imperante. Parlare di personaggi famosi che hanno attraversato l’immaginario erotico collettivo, è sempre delicato. Ma io ho voluto cogliere, attraverso questa strana storia di seduzione tra una porno-diva e un uomo, tutto quello che può passare come messaggio trasversale. Attraverso le parole del personaggio femminile che aprono ad una possibile analisi critica sulla pornografia, tocchiamo quelli che sono i più profondi, ancestrali e arditi sensi che muovono il potere e la violenza dell’essere umano”.

Lo spettacolo è una coproduzione Khora.Teatro, Fondazione Campania Dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia.

In occasione dello spettacolo del 18 febbraio su tvloft.it, sarà disponibile anche un’intervista video realizzata dal giornalista de Il Fatto Quotidiano Alessandro Ferrucci. Il progetto, realizzato da Loft Produzioni, a cura autoriale di Giorgia Salari con la collaborazione di Cecilia Pandolfi, vede la direzione artistica di Duccio Forzano, la regia di Matteo Forzano e la direzione della fotografia di Mauro Ricci. Le interviste sono realizzate dal giornalista de Il Fatto Quotidiano Alessandro Ferrucci.

SETTIMO SENSO

DA UN RACCONTO DI RUGGERO CAPPUCCIO

DRAMMATURGIA E REGIA NADIA BALDI

CON EURIDICE AXEN

COSTUMI CARLO POGGIOLI

ADATTAMENTO E CONSULENZA MUSICALE IVO PARLATI

PROGETTO LUCI E SCENE NADIA BALDI

COPRODUZIONE KHORA.TEATRO, FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL – NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA

L’articolo “Settimo Senso”, da un racconto di Ruggero Cappuccio, drammaturgia e regia di Nadia Baldi, con Euridice Axen, in scena per “Tutta scena – Il teatro in camera” su TvLoft. proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro