Si torna ai giudizi in pagella per le scuole elementari: come funzionerà



Le scuole elementari abbandonano i voti di fine quadrimestre su una scala numerica con un massimo di 10 e si trasformano in valutazioni su diverse categorie: Avanzato, Intermedio, Base e In via di prima acquisizione. Il Miur ne ha stabilito le regole: ecco come funzioneranno i nuovi giudizi per gli studenti più piccoli.

