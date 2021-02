Sonia Di Maggio, funerali in forma privata per la 29enne. Il padre: “Non ho più il cuore”



Sie è tenuto nella giornata di ieri 11 febbraio il funerale di Sonia Di Maggio, la ragazza di 19 anni uccisa in strada dall’ex fidanzato nel Leccese. Per lei sono previste due cerimonie tra Rimini e Lecce. Gli amici si mobilitano per ricordarla: “Vorremmo preparare una manifestazione in suo onore”

