Sonia Pattarino è incinta, l’ex di Ivan Gonzales e corteggiatrice di UeD in dolce attesa



La web influencer ha svelato di essere in dolce attesa 34enne ha postato uno scatto che la ritrae in braccio al nuovo fidanzato, Giovanni La Camera, mentre regge un’ecografia del bebè in arrivo. Sonia Pattarino ha accompagnato la foto con una didascalia importante ed emozionante: “Oggi dipingo uno dei miei più grandi sogni. Una famiglia”.

