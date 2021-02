Sopravvive per 14 ore nel Pacifico aggrappato a una vecchia boa



Sopravvive per quattordici ore nell’oceano Pacifico aggrappato a una vecchia boa: la storia incredibile di un marinaio caduto dalla sua nave in seguito a un malore. I suoi colleghi si sono accorti della sua assenza soltanto sei ore dopo l’incidente, chiedendo l’aiuto anche di altre barche per ritrovarlo.

Continua a leggere



Sopravvive per quattordici ore nell’oceano Pacifico aggrappato a una vecchia boa: la storia incredibile di un marinaio caduto dalla sua nave in seguito a un malore. I suoi colleghi si sono accorti della sua assenza soltanto sei ore dopo l’incidente, chiedendo l’aiuto anche di altre barche per ritrovarlo.

Continua a leggere

Continua a leggere