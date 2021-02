Sparano al dogsitter di Lady Gaga per rubargli i cani: l’uomo è grave, gli animali rapiti



Finisce in ospedale in gravi condizioni Ryan Fischer, 30enne dogsitter di Lady Gaga. Mentre si trovava in giro con gli animali della celebre popstar (al momento a Roma), l’uomo è stato raggiunto da 4 colpi di arma da fuoco. L’obiettivo dei malviventi erano i cani della cantante, due dei quali sono stati rapiti. Il dogsitter è stato ricoverato in condizioni gravissime.

Continua a leggere



Finisce in ospedale in gravi condizioni Ryan Fischer, 30enne dogsitter di Lady Gaga. Mentre si trovava in giro con gli animali della celebre popstar (al momento a Roma), l’uomo è stato raggiunto da 4 colpi di arma da fuoco. L’obiettivo dei malviventi erano i cani della cantante, due dei quali sono stati rapiti. Il dogsitter è stato ricoverato in condizioni gravissime.

Continua a leggere

Continua a leggere