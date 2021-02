Stefano Sala, ex di Dayane Mello, e il messaggio dopo la morte di Lucas



Anche l’ex compagno di Dayane Mello, padre di sua figlia Sofia, ha reso omaggio a Lucas Mello, il fratello della concorrente morto a soli 26 anni in un incidente stradale. “Piango per un amico”, ha scritto il modello, che avrebbe consigliato alla Mello di restare, per il momento, nella Casa del GF Vip.

