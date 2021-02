Stracchino ritirato dal mercato per presenza di batteri, l’allerta del Ministero della Salute



Il prodotto, a marchio Azienda agricola e agriturismo Sant’Antonio prodotto da Consoli Chiara, nello stabilimento di Grone (GB), è stato segnalato per la “presenza di Listeria monocytogenes” rilevata in autocontrollo. Gli esperti suggeriscono di non consumarlo e riportarlo al punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto.

Continua a leggere



Il prodotto, a marchio Azienda agricola e agriturismo Sant’Antonio prodotto da Consoli Chiara, nello stabilimento di Grone (GB), è stato segnalato per la “presenza di Listeria monocytogenes” rilevata in autocontrollo. Gli esperti suggeriscono di non consumarlo e riportarlo al punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto.

Continua a leggere

Continua a leggere