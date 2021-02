Strage di balene in Nuova Zelanda: circa 50 arenate sulla spiaggia. Nove sono morte



Una cinquantina di balene si sono arenate a Farewell Spit, l’area sabbiosa più estesa del mondo. I volontari lavorano giorno e notte per tenerle in vita, ma già 9 non ce l’hanno fatta. Con l’arrivo dell’alta marea i cetacei che sono sopravvissuti dovrebbero essere rimessi a largo secondo quanto riferisce anche il ministero dell’Ambiente.

Continua a leggere



Una cinquantina di balene si sono arenate a Farewell Spit, l’area sabbiosa più estesa del mondo. I volontari lavorano giorno e notte per tenerle in vita, ma già 9 non ce l’hanno fatta. Con l’arrivo dell’alta marea i cetacei che sono sopravvissuti dovrebbero essere rimessi a largo secondo quanto riferisce anche il ministero dell’Ambiente.

Continua a leggere

Continua a leggere