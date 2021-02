Studentesse stuprate a Firenze: quattro anni all’ex carabiniere Marco Camuffo



È stato condannato a quattro anni e sei mesi l’ex carabiniere Marco Camuffo, uno dei due militari a processo con l’accusa di aver violentato due studentesse americane, la notte tra il sei e il 7 settembre 2017 a Firenze. L’altro ex militare accusato delle violenze, Pietro Costa, è stato condannato in primo grado a cinque anni e sei mesi il 20 febbraio scorso in processo con rito ordinario.

