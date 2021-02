Suicidio Catricalà. La moglie: “Aveva un problema di salute. Era un po’ depresso”



Antonio Catricalà, 69 anni, è stato trovato morto ieri poco dopo le 9 del mattino sul terrazzo di casa ai Parioli di Roma: si sarebbe sparato con la pistola regolarmente detenuta. La moglie ha chiamato subito la polizia e ha spiegato che negli ultimi tempi era un po’ ansioso anche per alcuni problemi cardiaci. Era circolato il suo nome come sottosegretario per il nuovo governo.

Continua a leggere



Antonio Catricalà, 69 anni, è stato trovato morto ieri poco dopo le 9 del mattino sul terrazzo di casa ai Parioli di Roma: si sarebbe sparato con la pistola regolarmente detenuta. La moglie ha chiamato subito la polizia e ha spiegato che negli ultimi tempi era un po’ ansioso anche per alcuni problemi cardiaci. Era circolato il suo nome come sottosegretario per il nuovo governo.

Continua a leggere

Continua a leggere