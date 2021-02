Tenta di accoltellare a morte figlio disabile: “Spiace solo di non averlo colpito di più”



Quando lo hanno portato via ha detto ai militari che il suo unico rammarico era quello “di non averlo potuto colpire più volte”. Un uomo di 90 anni ha accoltellato il figlio affetto da disturbi mentali perché ‘colpevole’ di non aver voluto assumere un farmaco. L’uomo è accusato di tentato omicidio.

