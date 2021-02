Tentò di ucciderla, torna in carcere l’ex di Lidia Vivoli: violenza sulla nuova compagna



Dopo essersi salvata dalla furia dell’ex, Lidia Vivoli aveva lanciato l’allarme: è pericoloso, ha minacciato di uccidermi quando uscirà di prigione. Oggi, come la hostess palermitana aveva paventato, Isidoro Ferrante è tornato in carcere, ma stavolta ci è finito per aver picchiato e perseguitato la nuova compagna.

