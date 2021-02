Teresa Cilia ricoverata in ospedale per un intervento al cuore



Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne e protagonista di Temptation Island, è stata ricoverata in ospedale per sottoporsi a un intervento chirurgico al cuore. “Un buco che ho fin dalla nascita e che devo chiudere”, aveva spiegato qualche ora fa ai suoi follower. L’intervento si è concluso da poco ed è andato bene.

