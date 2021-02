Terni, Alba e Felice hanno sconfitto il Coronavirus e ora festeggiano 79 anni di matrimonio



Dopo aver sconfitto il Coronavirus negli scorsi mesi Alba e Felice hanno potuto festeggiare il loro 79esimo anniversario di matrimonio. I due che hanno rispettivamente 98 e 99 anni, sono ospiti della struttura assistenziale per anziani di Collerolletta, in provincia di Terni: a rinnovare le loro promesse di matrimonio Don Luca che ha benedetto la loro unione mentre i due si tenevano per mano a letto.

