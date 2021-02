Torino, diffusione di foto hard della maestra d’asilo: chieste condanne per collega e papà di un bimbo



Otto mesi di reclusione per aver violato il diritto alla riservatezza, è questa la richiesta per una collega della maestra d’asilo torinese vittima di revenge porn e per il papà di un bimbo che frequentava il nido privato. Per l’accusa sarebbero i riposabili della ulteriore diffusione delle immagini private della donna messe in rete dal suo ex fidanzato.

