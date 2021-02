Torino, estirpano bosco secolare per fare spazio alle coltivazioni: denunciati due agricoltori



Due agricoltori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica dai carabinieri del nucleo forestale di Torino per aver estirpato alla radice un bosco secolare con settanta specie di piante per fare spazio alle loro coltivazioni: gli agricoltori non avevano richiesto né ottenuto nessuna autorizzazione.

