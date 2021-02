Torino, l’appello di Oipa: “Aprite i dormitori ai senzatetto che hanno un cane”



Dopo la bozza di regolamento per la cura e la salvaguardia degli animali domestici a Torino, l’Oipa ha rivolto un appello all’amministrazione comunale per aprire i rifugi anche ai senzatetto che hanno con loro un animale domestico. “Molti decidono di restare in strada per non abbandonare i loro animali”

