Torino, molesta 4 amiche e cerca di trascinarne via una per violentarla: arrestato



Serata di terrore per un gruppo di quattro adolescenti torinesi: un uomo di 28 anni le ha molestate e ha poi cercato di trascinare via una 18enne per violentarla. L’intervento dell’amica le ha permesso di scappare, suscitando così l’ira del giovane che ha colpito la più piccola del gruppetto con una bottiglia alla schiena.

