Torino, senzatetto trovato privo di vita nel dehors di un bar: chi era la vittima

L’uomo, marocchino di 59 anni, è stato trovato privo di vita all’interno del dehors della Caffetteria del Re in corso Re Umberto 33, in zona Crocetta. La morte sembra avvenuta per cause naturali, probabilmente per il freddo o per un malore. Dinabu vertice dal prefetto con sindaca e arcivescovo per riprende il progetto alternativo dei dormitori proprio in ottica del problema dei senzatetto a Torino.

