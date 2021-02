Torino, via gli animali a chi vive in strada: è polemica per le nuove misure



Torino discute le nuove linee guida per la cura degli animali d’affezione e le regole per la convivenza con gli animali domestici su tutto il suolo cittadino. Vietato far esplodere fuochi d’artificio e botti, ma fa discutere soprattutto il divieto di avere animali per coloro che vivono in strada.

