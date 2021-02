Tragedia a Cortina d’Ampezzo, esce di notte in strada, cade e muore assiderata



Un’anziana donna, Ilda Verocai, 92 anni, è stata trovata morta riversa a terra in una contrada di Cortina d’Ampezzo. Da una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe deceduta per assideramento, probabilmente dopo essere uscita di casa da sola a tarda serata con il suo deambulatore. Si è trattato quasi sicuramente di un incidente senza il coinvolgimento di terzi e la salma é già a disposizione dei familiari per il funerale.

