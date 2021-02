Tragedia a Venezia, urtato da una vettura cade in strada e viene travolto e ucciso da un furgone



Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto , la vittima stava camminando sul ciglio della strada quando è caduto sull’asfalto verso l’interno della carreggiata dove in quel momento sopraggiungevano però i veicoli tra cui il furgone che lo ha investivo in pieno. L’ottantenne sarebbe stato colpito di striscio da un mezzo in transito che gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio.

