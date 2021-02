Tragedia sul lavoro a Reggio Emilia: agricoltore cade nella vasca dei liquami e muore



La vittima dell’incidente sul lavoro è un uomo di 60 anni, Antonio Lamberti, che era al lavoro nella sua azienda agricola. Quando i primi soccorritori sono arrivati su posto per lui ormai non c’era più nulla da fare. La tragedia domenica mattina nel comune di Carpineti, in provincia di Reggio Emilia.

