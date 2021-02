Treviso, picchiata dal marito dopo la gita di San Valentino: si getta dall’auto in corsa



I due erano di ritorno dalla gita in montagna in occasione di San Valentino. Sulla A27, all’altezza del comune di Silea, una donna si è lanciata dall’auto in corsa per sfuggire alle botte del marito. L’addetto al casello ha chiamato subito le forze dell’ordine, che l’hanno soccorsa e rassicurata. L’uomo era evidentemente ubriaco e ha cercato di aggredirla anche davanti agli agenti.

