Treviso, si getta dal ponte con figlio di un anno e mezzo: lei muore, il bimbo in fin di vita



Il dramma nella serata di sabato quando la trentunenne si è diretta in auto verso un ponte sul fiume Piave, a Vidor, dove si è lanciata nel vuoto da una altezza di una quindicina di metri col figlioletto in braccio. Lei è morta mentre il bimbo invece è sopravvissuto al terribile impatto ma è in condizioni gravissime.

