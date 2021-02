Treviso, spara colpi di pistola dal terrazzo di casa: ferito gravemente un uomo di 50 anni



Carabinieri e polizia sono sulle tracce di un giovane accusato di aver esploso dal terrazzo di casa a Borgo Capriolo, in provincia di Treviso, diversi colpi d’arma da fuoco. A rimanere ferito un uomo di 50 anni soccorso e trasportato in gravi condizioni in ospedale. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi.

