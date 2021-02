Troppo gravi le ferite riportate dopo il volo dalle scale: muore Emma, bimba di 16 mesi



Non ce l’ha fatta la piccola Emma, la bambina di appena 16 mesi caduta dalla rampa delle scale del condominio in un attimo di distrazione della madre. La bimba è stata ricoverata in ospedale per 4 giorni e nonostante le speranze dei medici, è deceduta per i gravi danni cerebrali riportati. Sconvolti gli altri condomini.

