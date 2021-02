Uccisa e data alle fiamme, nuova testimonianza contro l’ex: “Confidò delitto in carcere”



Avrebbe confidato a un detenuto in carcere di aver ucciso l’ex amante. Emergono nuovi, importanti elementi a carico di Antonio Caolamonico, ora in attesa del processo di appello bis per l’omicidio Bruna Bovino, picchiata, massacrata con le forbici e poi data alle fiamme a Mola di Bari, il 12 dicembre 2012.

Continua a leggere



Avrebbe confidato a un detenuto in carcere di aver ucciso l’ex amante. Emergono nuovi, importanti elementi a carico di Antonio Caolamonico, ora in attesa del processo di appello bis per l’omicidio Bruna Bovino, picchiata, massacrata con le forbici e poi data alle fiamme a Mola di Bari, il 12 dicembre 2012.

Continua a leggere

Continua a leggere