Uccisa in strada a Lecce: arrestato il femminicida di Sonia Maggio



Salvatore Carfora, l’uomo che ieri ha assassinato in strada l’ex Sonia Maggio, mentre passeggiava con il fidanzato, è stato arrestato. Il 39enne, originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è stato fermato nel centro di Otranto, dove si era rifugiato durante la sua fuga. È stato arrestato dalla polizia e condotto in commissariato. È accusato di omicidio volontario.

