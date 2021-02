Usa, è morto il “re del porno” Larry Flynt che aveva messo una taglia su Trump



Larry Flynt è morto all’età di 78 anni, ricoverato all’ospedale di Los Angeles. L’imprenditore del porno era noto in America per aver partecipato più volte, anche in modo controverso, alla vita politica americana: su Trump aveva messo una “taglia” da 10 milioni di dollari per trovare informazioni che potessero portare all’impeachment e alla rimozione d’ufficio.

