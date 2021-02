Vaccino AstraZeneca agli under 55, rischio rinvio dosi per 700mila persone: al via nuovo piano



Dopo il taglio delle consegne e la raccomandazione di Aifa di usare il vaccino AstraZeneca-Oxford agli under 55, il governo dovrà rivedere il piano vaccinale. In attesa dell’in contro tra i ministri Boccia e Speranza e le Regioni, in programma oggi, c’è il rischio del rinvio della somministrazione di circa 700mila persone: ecco perché.

Continua a leggere



Dopo il taglio delle consegne e la raccomandazione di Aifa di usare il vaccino AstraZeneca-Oxford agli under 55, il governo dovrà rivedere il piano vaccinale. In attesa dell’in contro tra i ministri Boccia e Speranza e le Regioni, in programma oggi, c’è il rischio del rinvio della somministrazione di circa 700mila persone: ecco perché.

Continua a leggere

Continua a leggere