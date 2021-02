“Vado riscuotere la liquidazione”, ma non torna più a casa, si indaga per omicidio



Mohammed Cherkaoui, cittadino italiano, è scomparso il 29 settembre 2009 a Sarzana, in circostanze allarmanti. Operaio edile, quando ha fatto perdere le sue tracce si stava recando a un appuntamento con il suo ex datore di lavoro per riscuotere una domma di denaro, circa 9000 euro tra arretrati e liquidazione.

Continua a leggere



Mohammed Cherkaoui, cittadino italiano, è scomparso il 29 settembre 2009 a Sarzana, in circostanze allarmanti. Operaio edile, quando ha fatto perdere le sue tracce si stava recando a un appuntamento con il suo ex datore di lavoro per riscuotere una domma di denaro, circa 9000 euro tra arretrati e liquidazione.

Continua a leggere

Continua a leggere