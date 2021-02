Val d’Aosta verso la zona bianca: sarebbe la prima regione, ecco cosa cambierebbe



Per la terza settimana consecutiva la Val D’Aosta ha meno di 50 nuovi contagi ogni 100 mila abitanti. I ricoverati in ospedale sono 8, di cui solo 2 in terapia intensiva. Come se non bastasse sta procedendo più speditamente di tutte le altre con le vaccinazioni. Per questo potrebbe presto finire in “zona bianca”.

