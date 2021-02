Valanga nel Cuneese, muore un 23enne che era stato travolto



Una valanga nel Cuneese ha travolto e ucciso un ragazzo di 23 anni che aveva deciso di sciare insieme a un amico rimasto illeso. Dopo la valanga, il compagno del giovane Filippo aveva chiamato subito i soccorsi, ma nonostante la corsa in ospedale in elicottero, per lui non c’è stato nulla da fare. Si aggrava il bilancio delle vittime del weekend con la morte di un 46enne travolto da un’altra valanga nelle stesse zone.

