Valentina Fodde trovata morta sul greto del fiume: “Non si è suicidata, indagate”



Ventotto anni, trovata con una ferita alla testa sul greto di un fiume. Per la procura è suicidio, ma la famiglia non crede che Valentina Fodde, mamma di un bimbo di tre anni, si sia tolta la vita lanciandosi sul greto del fiume Bisenzio, in Toscana. Oggi, a 20 anni dai fatti, la madre si oppone all’archiviazione: “Stava andando a lavorare, è stata trovata con una ferita alla testa: non si è suicidata”.

